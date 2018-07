Cristóvão Borges faz elogios e garante Marlone entre os titulares contra a Ponte  

Romero parece que vai voltar para o banco de reservas do Corinthians. O técnico Cristóvão Borges gostou muito da entrada de Marlone na equipe e já garantiu a permanência do meia entre os titulares que iniciam o jogo diante da Ponte Preta, no sábado, em Campinas, na abertura da 22ª rodada do Brasileirão.

"Jogador quando tem oportunidade, sabe como é o trabalho, tem de estar consciente que precisa aproveitar. Quem aproveita tem sequência e o Marlone aproveitou", afirmou o treinador, satisfeito com sua escolha no intervalo diante do Vitória. "Ele fez muito bem o que foi pedido, anotou um belíssimo gol, que iniciou nossa reação", festeja Cristóvão.

O esquema 4-1-4-1 utilizado no segundo tempo diante do Vitória será o adotado para as próximas rodadas, diante de Ponte Preta, Fluminense (Copa do Brasil) e Sport. "Pretendo continuar nessa linha, a não ser que no caminho não encaixe, aí vou procurar outra maneira. Mas esta é a ideia para os próximos jogos."

Ao menos até a chegada de um centroavante. Cristóvão está confiante na contratação de um novo camisa 9 após as iminentes saídas de Luciano e André - devem ser confirmadas em coletiva do presidente Roberto de Andrade, nesta terça-feira.

"Nossa diretoria está tratando destas prováveis negociações, e trabalhando muito, mesmo antes de acontecerem, para a gente ter mais um atacante. E vamos ter", garantiu. Em silêncio, o clube também busca um lateral-direito, já que Fagner não tem reserva de peso - Léo Príncipe é muito jovem - e deve figurar bastante nas convocações de Tite.

Apesar de perder um titular absoluto, Cristóvão comemorou a convocação de Fagner. "Justa e atrasada. Ele já deveria ter ido há algum tempo, mas soube esperar, se manteve jogando em alto nível e chegou a hora. Quem consegue manter a regularidade acaba chegando lá e ele foi, merecidamente."