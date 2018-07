Cristóvão Borges faz elogios, mas diz que Fluminense precisa melhorar

RIO - Cristóvão Borges aprovou a boa estreia doFluminense no Campeonato Brasileiro, na noite de sábado, mas avisou que o time não pode se empolgar com os recentes resultados. Além da vitória sobre o Figueirense, por 3 a 0, a equipe carioca goleou o Horizonte por 5 a 0, pela Copa do Brasil.

"Não foi uma atuação perfeita, mas foi muito boa. Temos muito a melhorar, claro. A equipe tem potencial para isso. Sendo assim, podemos crescer. Vamos continuar trabalhando para evoluir", avaliou o treinador, que apontou as prioridades do time para a sequência da temporada.

"Como é um começo de trabalho, precisamos definir algumas coisas, como sistema tático, posicionamento, ideias... Para isso, há necessidade de repetição. Dependendo dos jogos, vamos poder repetir a equipe para ganhar entrosamento. Na sequência do campeonato, muitas vezes vamos nos adaptar ao adversário. Mas agora é hora de consolidar a forma de jogar", afirmou.

Se não esteve totalmente satisfeito com o rendimento da equipe dentro de campo, o treinador não poupou elogios ao apoio demonstrado pela torcida presente no Maracanã. O estádio contou com bom público, de 35.020 torcedores, na noite de sábado. "Todos nós temos que fazer um agradecimento especial para nossa torcida. Assim como no outro jogo, quando precisávamos, os torcedores responderam bem e jogaram junto. Temos de responder em campo para manter essa sintonia que nos emociona", declarou.