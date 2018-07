Cristóvão Borges faz testes e pode mudar time do Corinthians O técnico Cristóvão Borges deve fazer mudanças na equipe do Corinthians para encarar o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no Itaquerão. Além da entrada de Yago no lugar do machucado Pedro Henrique, o treinador testou nesta quinta-feira alterações no meio-campo e no ataque. Giovanni Augusto e Luciano deixaram o time para as entradas, respectivamente, de Guilherme e Danilo.