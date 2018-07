Cristóvão Borges lamenta derrota e chances perdidas pelo Fluminense

IPATINGA - O técnico Cristóvão Borges não escondeu a chateação pela derrota do Fluminense por 2 a 0 diante do Atlético-MG, na última quarta-feira, em Ipatinga, pelo Brasileirão. Para o treinador, o time carioca merecia uma sorte melhor no confronto pelo número de oportunidades criadas. Os erros na finalização, aliás, foram o ponto mais lamentado por ele.

"O futebol não é justo. Jogamos bem, criamos chances, mas temos que ser decisivos. Temos que aproveitar as oportunidades. Se em metade das chances tivéssemos marcado, seria uma maravilha, como foi contra o São Paulo (vitória por 5 a 2). Temos que criar e marcar", afirmou.

Mesmo apontando a "injustiça" no placar, Cristóvão afirmou que o resultado é "explicável" e exaltou a qualidade técnica da partida. "O resultado é explicável. A equipe do Atlético-MG é muito boa e, em grande parte da partida, conseguiu nos controlar. Foi um jogo de alto nível. No primeiro tempo, conseguimos manter. Mas, no segundo tempo, eles fizeram gol no início e isso ajudou a equipe deles. Foi uma partida de alto nível."