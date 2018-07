Cristóvão Borges minimiza forma de Thalles e diz que Vasco precisa de reforços

A forma física de Thalles ao se reapresentar depois da férias deu o que falar. Em imagens que circularam nas redes sociais dos torcedores vascaínos, o atacante aparece acima do peso, o que gerou uma série de críticas. Nesta quarta-feira, porém, o técnico Cristóvão Borges saiu em defesa do jogador.

"Ninguém vai ver o Thalles igual ao Nenê, elegante, fininho. Isso não é o Thalles. Ele e o Jomar são jogadores fortes, de outra estrutura. Ele não está distante da forma dele, mas não é a forma ideal. Está trabalhando normal, treinando muito bem, não está prejudicando em nada", minimizou o treinador.

Por enquanto, ele trabalha com apenas dois reforços: o meia Escudero e o atacante Muriqui. O técnico do Vasco admite que ainda é pouco. "Claro que precisamos (de reforços), sabemos disso. Nós precisamos de mais e vamos ter mais. Não vai demorar, não. Já, já, vamos ter mais peças para ficar mais fortes", prometeu, sem citar nomes.

Enquanto os novos reforços não chegam, o Vasco viaja com o que tem para a Florida Cup. O elenco embarca na noite desta quarta-feira e chega aos Estados Unidos na quinta. A estreia é no dia 15, domingo, contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador.

"Vamos jogar para ganhar. Mas temos o entendimento do nosso objetivo. Para ganhar, precisamos superar algumas dificuldades. Para começar o Carioca, é importante já estar em grande nível. É um torneio que vai ajudar bastante, porque vamos ter informações de que nível estamos, do que precisamos. Vamos ter um parâmetro melhor para fazer avaliações", avalia Cristóvão.