Cristóvão Borges pede para Fluminense melhorar finalizações

Depois de três empates seguidos no Brasileirão, o técnico Cristóvão Borges avaliou que o Fluminense precisa melhorar as finalizações para voltar a vencer. Segundo ele, o time tem que aproveitar as chances de gol que está criando, começando pelo jogo deste sábado, diante do Palmeiras, no Maracanã.

"O caminho é esse. Jogar, controlar o jogo e criar situações para concluir. Foi o que aconteceu com a gente no último jogo (diante do Figueirense), mas na hora da finalização, não fomos bem. Precisamos melhorar nesse quesito, para, quando aparecerem as chances, definir bem", avisou Cristóvão Borges.

Mesmo com os três empates seguidos, o treinador lembrou que o Fluminense segue perto do G4, o grupo dos quatro melhores do Brasileirão - está em sexto lugar com 32 pontos, dois atrás do quarto colocado Grêmio. Por isso, ele tratou de valorizar a campanha que o time carioca vem fazendo no campeonato.

"Desde os primeiros empates, nessa sequência, voltaríamos ao G4 em caso de vitória. Sabíamos disso e, por isso, ficamos chateados com o resultado. Esse jogo com o Palmeiras será da mesma forma: apesar de três empates seguidos, uma vitória nos coloca no G4 de novo. Não podemos ficar empatando sempre", disse.