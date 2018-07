Cristóvão Borges prepara Corinthians para atuar em duas frentes

Depois da derrota para a Ponte Preta, por 2 a 0, no último sábado, o Corinthians volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time dirigido pelo técnico Cristóvão Borges encara o Fluminense, às 21h45, em Edson Passos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. Apesar do mau desempenho no último jogo, o treinador acredita que o rendimento será muito melhor e assegura que a equipe está preparada para atuar em duas frentes.

"Começa essa coisa de duas competições simultâneas. Temos que nos programar bem. A equipe, em relação à parte física, está muito bem para isso. Estamos procurando dar melhora à qualidade técnica. Nos próximos jogos o time tende a melhorar", afirma Cristóvão Borges.

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo apenas no dia 8 de setembro, contra o Sport, às 19h30, na Arena. A pausa na competição nacional é por causa dos dois jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias para a Copa de 2018, contra Equador, dia 1º, em Quito, e Colômbia, dia 6, em Manaus.

"É bom disputar essas duas competições, mas desde que tenhamos tempo para recuperar os atletas e jogar bem. Entramos na Copa do Brasil contra uma grande equipe. Jogaremos muito mais próximos do que foi contra o vitória (triunfo por 2 a 1, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro). O time tende a melhorar", assegura o comandante corintiano.