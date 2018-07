Cristóvão Borges prevê evolução do Fluminense diante do Santos

Depois da derrota para o Criciúma na última quarta-feira, no interior catarinense, o técnico Cristóvão Borges prevê evolução do time do Fluminense para o jogo deste domingo, contra o Santos, em Volta Redonda (RJ), pela 11ª rodada do Brasileirão.

"Acredito que a produtividade da equipe vai melhorar, mas, como o adversário é de alto nível também, não podemos dar muitas chances", afirmou Cristóvão Borges, ressaltando que o equilíbrio tem sido grande entre as equipes que disputam o Brasileirão. "O Campeonato Brasileiro é difícil. Jogar contra o primeiro ou contra o último é complicado."

"Para ganhar um campeonato é necessário ter uma regularidade", disse o treinador do Fluminense, lembrando que sua equipe já está há três rodadas sem vencer, o que fez com que caísse para o sexto lugar, com 16 pontos - o líder é o Cruzeiro, com 22. "Mesmo assim, continuamos tranquilos em relação a isso. A diferença de pontuação é mínima e temos de estar ligados."