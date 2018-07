Cristóvão Borges quer volta de Ricardo Gomes em 2012

RIO - O técnico Cristóvão Borges continua desfrutando do sucesso da campanha do Vasco na temporada e foi uma das atrações, nesta terça-feira, do Footecon, fórum de futebol promovido pelo ex-treinador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, no Rio de Janeiro. Após ser eleito, na última segunda, o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, junto com Ricardo Gomes, ele falou sobre vários temas e o futuro da equipe em 2012.

Quando indagado por reforços, o baiano disse que o principal deles seria a volta de Ricardo Gomes, em uma demonstração da boa relação dele com o técnico, que se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em 28 de agosto. "O Vasco foi tão bem que todos lá continuam entusiasmados. O Dedé, mesmo, disse que já está sentindo falta das competições", disse Cristóvão Borges.