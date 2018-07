Cristóvão Borges recorre a garotos do time sub-20 em treinamento do Corinthians

O técnico Cristóvão Borges escalou quatro jogadores da equipe sub-20 do Corinthians no treinamento desta segunda-feira no CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. Promover os jovens foi a saída que o treinador encontrou para minimizar os seis desfalques da equipe no treino de preparação para a partida desta quinta diante do Sport, às 19h30, no estádio Itaquerão, na capital paulista, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos jogadores escalados nesta segunda-feira foi Gabriel Vasconcelos, reintegrado ao sub-20 no início de agosto após passagem discreta pelo Joinville, da Série B do Brasileiro. Foi o segundo empréstimo do jogador na temporada, que jogou o Campeonato Carioca pelo América. Também participaram do treino o lateral-direito Samuel, de 18 anos, o volante Renan Guedes e o meia Pedrinho. Também estão na faixa dos 17 e 18 anos.

Os desfalques de Cristóvão Borges no treino foram Guilherme (dores musculares), Danilo (cirurgia na perna direita), Fagner (seleção brasileira), Léo Santos (seleção brasileira sub-17), Guilherme Arana (seleção brasileira sub-20) e Romero (seleção do Paraguai).