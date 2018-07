Cristóvão Borges reitera chances de título do Corinthians

Ainda no embalo da boa vitória do Corinthians sobre o Sport, na quinta-feira, o técnico Cristóvão Borges reafirmou neste sábado que o time paulista tem com chances de brigar pelo título do Brasileirão. A equipe ocupa a quarta colocação da tabela, a seis pontos do líder Palmeiras.

"Nós estamos ali entre os primeiros quase na totalidade do campeonato. Isso quer dizer que a gente tem chance. Mas agora é necessário a manutenção disso. Ficar sempre próximo. Já tivemos, como todas as equipes, oscilações, que são normais no campeonato. Então temos que conseguir uma regularidade maior, que já tivemos no campeonato. Podemos repetir", afirmou.

Para não repetir esta oscilação, o Corinthians terá que superar o Santos neste domingo, em clássico que será disputado na Vila Belmiro. Mas, apesar dos desfalques sofridos pelo rival, Cristóvão aposta em um duelo complicado contra o rival - o meia Lucas Lima será a maior baixa, após ser expulso contra o Inter, também em jogo na quinta-feira.

"A gente não tem dúvida nenhuma da dificuldade. O jogo não vai mudar. Logicamente que são jogadores importantes, titulares da equipe, mas equipe desse nível, mesmo com as trocas, nós vamos ver lá. Um jogo dificílimo. O Santos, independente de qualquer coisa, é difícil de ser batido em casa. É um adversário fortíssimo e nós temos certeza que isso vai acontecer. Estamos preparados para grandes dificuldades que devem acontecer no jogo", declarou o treinador corintiano.

Sobre o seu time, Cristóvão fez mistério, mas deve promover mudanças na escalação. A começar pelo lateral-direito Fagner e pelo meia-atacante Marquinhos Gabriel, que devem voltar ao time após serem liberados pelo departamento médico. Se isso acontecer, Léo Príncipe e Giovanni Augusto voltam para o banco de reservas.

Outra alteração deve acontecer na zaga. Yago cumprirá suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo. Balbuena, por sua vez, cumpriu suspensão na quina e deve retornar ao time no domingo.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO CORINTHIANS

Goleiros - Cássio, Walter e Matheus Vidotto;

Laterais - Fagner, Léo Príncipe, Uendel e Guilherme Arana;

Zagueiros - Balbuena, Vilson e Léo Santos;

Volantes - Camacho, Cristian, Willians e Jean;

Meias - Marquinhos Gabriel, Marlone, Rodriguinho e Giovanni Augusto;

Atacantes - Ángel Romero, Gustavo, Isaac e Lucca.