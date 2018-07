Cristóvão Borges repete equipe e deixa Walter entre os reservas do Fluminense

RIO - A insatisfação de Walter com a condição de reserva do Fluminense não comoveu Cristóvão Borges. Em treinamento realizado nesta quarta-feira nas Laranjeiras, o técnico manteve o atacante entre os reservas e indicou que não fará alterações na equipe titular para o jogo com o Vitória, sábado, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade, Cristóvão manteve a formação que vem utilizando desde que assumiu o comando do Fluminense, com Rafael Sobis e Fred formando a dupla de ataque. Assim, o time treinou com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivélton e Carlinhos; Diguinho, Jean, Conca e Wagner; Rafael Sobis e Fred.

Walter reclamou de ficar no banco do Fluminense após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante perdeu espaço no time após a chegada de Cristóvão e, até agora, nada indica que ele voltará a ser titular, ainda mais com o bom momento da equipe, embalada por quatro vitórias consecutivas.