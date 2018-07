Cristóvão Borges repete time em treino e deixa Fred na reserva

Terceiro colocado no Brasileirão, o Fluminense volta a campo neste domingo para encarar o Goiás, no Maracanã. O técnico Cristóvão Borges poderá ter o atacante Fred à disposição, mas é provável que o treinador repita a escalação que venceu o Atlético-PR na última rodada e deixe o camisa 9 no banco.

Contra os paranaenses, Cristóvão escalou o time com apenas um jogador na frente, Rafael Sobis, reforçando o meio-campo com a entrada do volante Valencia. Apesar disso, a equipe conseguiu demonstrar um futebol ofensivo e venceu por 3 a 0 mesmo atuando fora de casa.

No treino desta quinta-feira, o técnico repetiu a escalação e colocou Fred entre os reservas. O atacante não atua desde a semifinal da Copa do Mundo, quando o Brasil foi goleado pela Alemanha, e carece de ritmo de jogo.

Quem também admitiu estar fora de sua melhor condição é o zagueiro Henrique. O jogador, que chegou ao clube na parada da Copa do Mundo, deixou o campo mais cedo no domingo, e nesta quinta-feira fez apenas atividades na academia do clube.

"Ainda estou longe do ideal. Por isso hoje (quinta) acabei não treinando, fiz só musculação. O corpo anda precisando de uma fase de readaptação aos jogos", disse o zagueiro. Apesar disso, Henrique deve estar em campo ao lado de Gum, contra o Goiás.