Cristóvão Borges tem histórico de montar equipes ofensivas

Anunciado neste domingo como novo técnico do Corinthians, Cristóvão Borges terá a inglória missão de substituir Tite, treinador mais vitorioso da história do clube. Estudioso do futebol e antenado com as inovações táticas dos últimos anos, o baiano de 57 anos tem a seu favor uma base bem montada pelo ex-comandante, mas terá que dar um passo além na carreira para ter sucesso.

Simpatizante de um estilo de jogo ofensivo, que privilegia o toque de bola, Cristóvão tem perfil sereno à beira do campo, sem gritos e palavrões exacerbados como outros companheiros de profissão, padrão que se repete no trato com a imprensa. O gosto pela bola vem desde os seus tempos de jogador, quando ele era um volante com boa chegada na área. Meio-campista do próprio Corinthians entre 1986 e 1987, seu principal título na carreira foi com a seleção brasileira, na Copa América de 1989.

Apesar de apresentar boas ideias, seu trabalho nos cinco clubes em que trabalhou – Vasco, Bahia, Fluminense, Flamengo e Atlético-PR – foi marcado pela irregularidade. Suas equipes são capazes de alternar grandes atuações com partidas fracas, geralmente ocasionadas pela fragilidade de seus sistemas defensivos, o que pode ser fatal em um Corinthians que se notabilizou por defesas sólidas sob o comando de Tite.

Seu melhor trabalho até hoje foi justamente o primeiro, no Vasco, onde ele ficou com o vice-campeonato brasileiro, em 2011, além de ter levado o time às quartas de final da Libertadores em 2012, sendo eliminado justamente pelo Corinthians, no fatídico jogo em que Cássio fez milagre diante de Diego Souza. No Atlético-PR, seu último clube, Cristóvão foi demitido no início de março, após uma sequência de cinco partidas com três derrotas, um empate e apenas uma vitória, que deixaram a equipe em 3º no Campeonato Paranaense.