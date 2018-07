Cristóvão Borges vê boa atuação do Corinthians apesar de novo empate no Itaquerão

O Corinthians sofreu para empatar com o Figueirense por 1 a 1, no sábado, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Cristóvão Borges gostou do que viu em campo no estádio Itaquerão, em São Paulo. De acordo com o treinador, a equipe jogou bem, criou chances e só não venceu porque o goleiro Thiago Rodrigues teve uma atuação destacada.

"Não achei que o time foi abaixo do esperado, foi melhor do que domingo passado, mas o Figueirense jogou por uma bola, no contra-ataque. Nós fomos melhores que no jogo passado e era um desejo fazer isso. Uma pena que tomamos um gol e sabíamos o quanto ia ser difícil esse jogo. As equipes aqui jogam fechadas e acho que fomos bem porque tivemos chances de ganhar. Eles jogaram para se defender e o goleiro deles foi o melhor em campo", disse Cristóvão Borges.

Para o técnico corintiano, a forma como o rival Argel Fucks escalou o Figueirense - com uma proposta defensiva, atrás de uma chance no contra-ataque para marcar um gol -, complicou as coisas para o Corinthians. "Normalmente a equipe cria muito mais e mesmo sendo poucas as chances do primeiro tempo, foram chances claras de gol. É que o jogo em si era um jogo para não se ter tantas oportunidades, truncado, eles paralisando o jogo, jogando mais atrás", completou.

Assim como aconteceu no domingo passado, no empate no clássico contra o São Paulo, a torcida corintiana no Itaquerão vaiou o time. Cristóvão Borges não se incomodou com isso. "Acho que o torcedor não vaiou a substituição não (de Giovanni Augusto por Danilo). Vaiou o nosso desempenho. Foi muito mais em consequência do placar também. A gente vinha de um empate em casa, então a impaciência foi maior", disse.

O Corinthians faz agora duas partidas como visitante no Brasileirão. No próximo domingo, dia 31, jogará contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já no dia 3 de agosto, uma quarta-feira, encarará o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba.