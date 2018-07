Cristóvão celebra vitória do Fluminense e elogia Fred

"Fizemos um bom jogo, conseguimos uma boa vantagem, mas vamos para a próxima partida com a mesma vontade, marcando pressão e mostrando personalidade. O time deles é interessante e vai nos exigir muito durante os 90 minutos. Nossa equipe se comportou bem, fizemos uma partida muito intensa e daí surgiu o resultado. Fizemos uma partida com inteligência e o placar foi satisfatório", disse.

O duelo com o América-RN foi o primeiro de Fred como titular do Fluminense após a Copa do Mundo. E Cristóvão garantiu ter aprovado a atuação do atacante, que participou diretamente do gol marcado pelo meia argentino Darío Conca.

"O Fred está se reacostumando a jogar no Fluminense. É um grande jogador, um ídolo do clube. No último jogo ele entrou no segundo tempo, desta vez jogou o jogo todo e foi bem. É um atacante muito útil para todos nós", afirmou.

Com boa vantagem, o Fluminense vai enfrentar o América-RN na próxima quarta-feira, no Maracanã, para sacramentar a sua passagem às oitavas de final da Copa do Brasil. Antes, neste sábado, o time receberá o Coritiba, também no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.