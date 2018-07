Cristóvão celebra volta da confiança no Fluminense O técnico Cristóvão Borges não poderia ter estreia melhor no comando do Fluminense, afinal, na noite de quinta-feira, o time assegurou a sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao golear o Horizonte, do Ceará, por 5 a 0, no Maracanã. Satisfeito com a atuação do time, o treinador explicou que trabalhou nos últimos para resgatar a confiança do elenco.