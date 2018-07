Cristóvão cobra reação do Flamengo e admite atuação ruim

Cristóvão reconheceu que o Flamengo teve péssimo atuação no primeiro tempo, quando sofreu o único gol da partida, marcado por Riascos. Ele avaliou que o seu time apresentou alguma melhora na etapa final, mas não suficiente para impedir a derrota.

"A gente aceitou a marcação... Para ter passe e posse de bola, tem que ter movimentação e no primeiro tempo nossa movimentação praticamente não existiu. Fomos facilmente marcados. Aí, tem dificuldades: as opções não aparecem e isso induz ao erro. Com pouca movimentação, sentimos bastante dificuldade. Já no segundo tempo foi diferente. Tivemos melhor ligação com o ataque e conseguimos criar jogadas", disse.

Batido, o Flamengo está em 17º lugar no Brasileirão, com sete pontos, e agora vai encarar um time que também está na zona de rebaixamento, o lanterna Joinville, que soma quatro, na próxima quarta-feira, no interior catarinense. Cristóvão destacou que será mais um duelo decisivo e ressaltou que seus jogadores precisarão lidar com a pressão enquanto o time não sair dos últimos lugares no torneio nacional.

"Estamos jogando todos como decisões. Decisão o tempo inteiro. Era a grande oportunidade hoje, sendo um clássico diante do nosso rival, e com a vitória sairíamos da zona de rebaixamento, alcançaríamos algumas posições. Pelo começo da equipe no Brasileiro, estamos jogando o tempo inteiro pressionados", afirmou.