Cristóvão cobra 'sprint' do Fluminense rumo ao G4 após vitória

A vitória no clássico de sábado, 15, deu novo fôlego ao Fluminense. Depois do triunfo sobre o combalido Botafogo, por 1 a 0, no Maracanã, o técnico Cristóvão Borges cobrou empenho total do seu grupo no "sprint" final rumo à vaga na Copa Libertadores. O time carioca ocupa o quinto lugar da tabela.

"Acho que uma vitória como essa confirma nossas chances de classificação para a Libertadores. É uma coisa teórica, que no futebol você tem de confirmar. Temos de continuar e obter essa sequência. É a hora do sprint, de ter boa chegada, de chegar forte", declarou o treinador. "Mas precisamos de atenção porque o campeonato é traiçoeiro."

Cristóvão não mostrou confiança em seu time por acaso. Ele aprovou o desempenho dos seus comandados no sábado, principalmente quanto ao posicionamento. "A equipe esteve bem o jogo inteiro, bem posicionada. Conseguimos anular as jogadas principais do Botafogo. É um time perigoso, mesmo a gente dominando a maior parte do jogo, a proposta deles de contra-ataque é perigosa. Acho que foi uma vitória merecida", comemorou.

Para chegar ao triunfo, o técnico precisou fazer ajustes no setor ofensivo. Deixou Fred isolado, enquanto Rafael Sobis e Wagner tinham a tarefa de ajudar na recomposição. "A opção com o Sobis foi muito boa, pois a equipe ficou mais equilibrada para anular o que o Botafogo tinha de melhor. Com a outra formação a equipe fica com um dos lados um pouco vulnerável, essa encaixa melhor", avaliou.

"Como o adversário estava jogando muito fechado, muito atrás, o Sobis e o Wagner tinham de sair e ficavam um pouco distante do Fred. Mas, quando conseguia jogada de fundo, o Sobis tentava encostar. É assim que jogamos nessa formação", completou o treinador.

O triunfo levou o Fluminense aos 57 pontos, mesma situação de outras três equipes, esquentando a briga por um espaço no G4. Na provisória quinta colocação, o time carioca torcerá por derrotas de Corinthians e Atlético Mineiro neste domingo para não cair na tabela. A outra equipe com 57 é o Inter - quarto colocado - que já jogou nesta rodada.