Cristóvão comanda treino com Rodriguinho e Guilherme entre os titulares

O elenco do Corinthians realizou nesta sexta-feira mais um treino visando a partida contra o Vitória, na segunda-feira, às 20h, no Itaquerão, pelo Brasileirão. E o técnico Cristóvão Borges, embora tenha feito mistério durante a entrevista coletiva, parece ter definido a equipe com Rodriguinho e Guilherme como novidades.

Cristóvão comandou um treino tático, onde dividiu o time em três formações com oito atletas cada. Em uma delas, jogaram seis possíveis titulares, casos de Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Romero e Guilherme. Completaram o time o zagueiro Pedro Henrique e o lateral-direito Léo Príncipe.

O atacante Luciano não treinou e já foi liberado pela diretoria para acertar com o Leganés, da Espanha. A tendência é que o jogador seja anunciado no clube espanhol até o começo da semana. Basta apenas passar por exames médicos.

André, especulado no Sporting, treinou normalmente, mas deve ficar com opção no banco de reservas para a entrada de Guilherme. Já Rodriguinho ocupa a posição de Giovanni Augusto, que também não tem agradado nos últimos jogos.

Após o treino, Cristóvão disse que ainda fará outros testes antes de definir o time titular e que Guilherme não deve ter atenção especial para o caso de entrar como centroavante, função que não tem exercido recentemente.

"Não tive conversa especial com Guilherme. Conversei com todos, principalmente os que tem chance de jogar na frente. Da maneira que treinamos, é para ter mobilidade. Jogar sem nove é uma maneira. Como temos jogadores inteligentes, fizemos um teste que gostei do que vi", avisou o comandante corintiano.

Caso não decida fazer mudanças, Cristóvão deve escalar o Corinthians com Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Romero e Guilherme.