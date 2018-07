Cristóvão confirma a escalação com Marlone e Guilherme Santos

O Fluminense está definido para o duelo com o Tigres do Brasil, neste sábado, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, após atividade realizada nas Laranjeiras, o técnico Cristóvão Borges descartou fazer mistério e confirmou as entradas do lateral-esquerdo Guilherme Santos e do meia-atacante Marlone. Além disso, o atacante e capitão Fred está de volta ao time após cumprir suspensão automática.

Guilherme Santos e Marlone ganham oportunidades nas vagas dos lesionados Giovanni e Kenedy. Assim, o Fluminense vai entrar em campo com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon Santos e Guilherme Santos; Edson, Jean, Gerson, Wagner e Marlone; Fred.

"Vai jogar aquele time que treinamos durante toda a semana. O jogo requer bastante movimentação e posse de bola. E com a entrada do Marlone, a equipe só tem a ganhar. Estamos nos ajustando, é um processo e todo processo requer tempo. Só que o tempo no futebol é para ontem. Estamos brigando para acertar a equipe e conseguir resultados. A luta é essa", afirmou Cristóvão.

O treinador destacou que o time precisará superar a retranca do Tigres para triunfar neste sábado. "São equipes que jogam fechadas, esperando nosso erro. Acredito que o Tigres vá jogar assim também. Eles tem um jogo de transição, acredito que vão apostar nisso. Nos últimos jogos mostraram ter jogadores mais de área, procurando jogar e tirando a sobra da defesa. Nos preparamos bem para isso", analisou.

O elenco do Fluminense foi liberado após o treinamento desta sexta-feira e se reapresenta na manhã do sábado para o duelo com o Tigres. Com 21 pontos, o time está em quinto lugar no Campeonato Carioca e precisa vencer para entrar no grupo dos times que se classificam para as semifinais.