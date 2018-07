Cristóvão confirma Gerson e Kenedy no time titular do Fluminense

Cristóvão conversou com o grupo sobre a importância de a equipe voltar a vencer para terminar a rodada novamente no G4 do Campeonato Carioca. A equipe ocupa hoje a quinta colocação, com 12 pontos, e já há focos de insatisfação entre torcedores e conselheiros do clube com o trabalho do treinador.

O time esteve mal nas duas últimas partidas, nas derrotas para Volta Redonda e Vasco, e o comandante foi bastante criticado notadamente durante o clássico.

Nesta quinta, o lateral Wellington Silva voltou a treinar depois de poupado na véspera por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida no jogo com o Vasco.

INDEFINIÇÃO - O meia Robert, que vinha se saindo bem no Carioca, permanece fora do time. Ele está internado por causa de dores abdominais. Tem sido submetido a exames e ainda não há uma posição mais clara dos médicos do clube sobre sua situação.