Cristóvão confirma o time do Fluminense com Carlinhos e Diguinho

O Fluminense encerrou nesta sexta-feira a preparação para o duelo diante do Coritiba, que acontecerá no sábado, no Couto Pereira, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após comandar um rachão, o técnico Cristóvão Borges adiantou que a equipe terá duas novidades para enfrentar os paranaenses: o lateral Carlinhos e o volante Diguinho.

Os dois jogadores tiveram problemas com lesões neste Brasileirão e perderam espaço no elenco, mas receberão mais uma chance por necessidade. Isso porque os titulares Chiquinho e Edson receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão neste sábado. "Carlinhos e Diguinho vão ser titulares", informou Cristóvão.

O treinador não revelou a escalação da equipe, mas ela não deve ter outras grandes alterações. Cristóvão colocará em campo o que tem de melhor para pegar o Coritiba e sabe que a partida será fundamental para a afirmação da equipe no G-4. No entanto, espera bastante dificuldade diante do rival paranaense, que vive situação oposta e é apenas o 17.º colocado, na zona de rebaixamento.

"Vai ser bem difícil justamente pelo momento em que o Coritiba se encontra na competição. Não vai ser só esse jogo. Até o fim do campeonato vai ser assim, todos os jogos vão estar definindo algumas coisa. É uma partida decisiva para eles e decisiva para gente. Não dá pra colocar mais pressão e ansiedade do que já existe naturalmente. O próximo jogo é sempre mais decisivo. Focamos sempre nesse objetivo e assim vamos fazer neste sábado", afirmou.

O Fluminense está na quarta colocação, com 54 pontos, mesmo número de Atlético-MG, Grêmio e Corinthians. Por isso, uma derrota ou um empate no sábado pode derrubar o time carioca para a sétima posição. "Precisamos vencer. Hoje temos quatro times brigando por uma vaga, com o mesmo número de pontos. Temos que pensar em ganhar, procurar ganhar. Essa parte final vai exigir o que é o campeonato: regularidade. Temos que buscar isso", apontou Cristóvão.