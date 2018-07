Cristóvão 'culpa' goleiro gremista por derrota do Fluminense

PORTO ALEGRE - O técnico Cristóvão Borges fez elogios ao Fluminense, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e avaliou que o goleiro Marcelo Grohe, que fez grandes defesas, impediu que o time conquistasse um resultado melhor.

"O goleiro deles deve ter sido escolhido o melhor do jogo. E foi o melhor. Isso demonstra a presença ofensiva mesmo com um jogador a menos. Futebol às vezes não é justo. Foi uma pena, mesmo com dificuldades, jogamos bem, conseguimos nos recuperar, acertar, nos organizar. Mesmo com dez. Tanto que conseguimos ter o domínio do segundo tempo. Uma pena não ter conseguido fazer o gol", analisou.

Cristóvão reconheceu que o Fluminense teve dificuldades para conter a velocidade dos gremistas, especialmente de Rodriguinho, autor do único gol da partida, mas avaliou que mesmo assim o time conseguiu fazer uma partida igual.

"Foi equilibrado, difícil. O Fluminense não conseguiu acompanhar em alguns momentos do primeiro tempo a grande movimentação do Rodriguinho e do Dudu. Demoramos a perceber essa movimentação, tivemos dificuldades e pecamos. A equipe teve oportunidades nos dois tempos, foi um grande jogo. Uma pena não termos conseguido pelo menos o empate", afirmou.

Preocupado com a maratona de jogos que o Fluminense tem pela frente, Cristóvão disse que pode poupar jogadores que estão mais desgastados fisicamente. "É uma possibilidade, o desgaste tem sido grande. A partir de agora vamos começar a jogar com pouco tempo de recuperação, vamos fazer testes até antes da partida para ver as condições dos jogadores. Aqueles mais desgastados é possível que a gente troque", comentou.

Derrotado, o Fluminense caiu para a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com nove pontos. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, no Maracanã, diante do São Paulo, em partida válida pela sexta rodada.