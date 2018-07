Cristóvão descarta estreia de Ederson em jogo contra a Ponte

O meia Ederson não vai estrear pelo Flamengo diante da Ponte Preta neste domingo, pelo Brasileiro, apesar da expectativa inicial da comissão técnica e da diretoria do clube. Ele estava sem jogar desde o fim da temporada italiana, em maio. Treinou por apenas uma semana desde que chegou ao Flamengo e, por isso, decidiu adiar sua estreia para poder adquirir melhor forma física.

"O Ederson veio sem treinamento com bola nenhum, e o grupo inteiro está num estágio avançado. O César (Martins) chegou da Europa, teve dificuldades, mas é de defesa, enquanto Ederson é jogador de conclusão e criação. Por não estar 100%, ele quer alcançar o nível dos companheiros", informou o técnico Cristóvão Borges após o treino desta sexta.

O treinador também admitiu que são grandes as chances de o volante paraguaio Cáceres deixar o Flamengo e partir para o futebol árabe. O jogador, aliás, nem sequer foi relacionado para o jogo com a Ponte Preta. Com 20 pontos, o time rubro-negro é o 11º colocado da competição.