Cristóvão descarta mudanças no Fluminense para próxima rodada

RIO - Satisfeito com a boa vitória do Fluminense sobre o Flamengo neste domingo, o técnico Cristóvão Borges descartou mudar a equipe para o próximo jogo do Brasileirão, contra o Grêmio, no domingo. Mesmo assim, o treinador cogitou a possibilidade de fazer testes nas rodadas seguintes.

"O time deve ser mantido, pois está respondendo bem ao que tenho pedido. Na medida do possível, vou mexendo na equipe quando houver possibilidade. Vou tentar colocar outros jogadores em campo para que ganhem ritmo, até porque o campeonato vai apertar e vamos precisar desses jogadores mais à frente", disse o técnico.

Cristóvão vem apostando no entrosamento e na qualidade dos seus titulares desde que assumiu a equipe, no início de abril. Até agora só promoveu mudanças na partida contra o Tupi, pela Copa do Brasil por motivos de suspensão - na ocasião, Elivélton deu lugar a Wellington Carvalho.

A confiança do treinador na equipe aumentou com a vitória no clássico deste fim de semana. Para Cristóvão, o Fluminense mostrou diversas virtudes em campo e soube controlar a partida. "O time tem sido inteligente nestes jogos sob o meu comando. Sabe se defender bem quando precisa e joga o tempo todo procurando o gol. Os jogadores têm atuado com lucidez, entendendo e sabendo ler o jogo. Vi uma equipe preparada para aguentar a pressão. Foi uma vitória maravilhosa", comentou.