Cristóvão diz não saber se Fred fica no Flu após Copa O técnico Cristóvão Borges reconheceu nesta sexta-feira que não sabe se Fred voltará ou não a defender o Fluminense depois de participar da Copa do Mundo de 2014 com a camisa da seleção brasileira. O atacante tem contrato com o time carioca até o fim de 2015, mas o jogador já estaria cobrando uma possível valorização do atual compromisso e não está descartada uma possível saída após o meio do ano, ainda mais se o atleta realizar um Mundial de sucesso pelo Brasil.