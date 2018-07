Cristóvão vê 'DNA de Tite' longe de deixar o time do Corinthians

O técnico Cristóvão Borges não quis fazer grandes mudanças na equipe do Corinthians em seu primeiro jogo no comando da equipe e a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG não parece ter abalado sua confiança. O treinador projeta fazer algumas alterações táticas, mas sem pressa, já que vê um time muito bem montado com um DNA de Tite, que deixou o clube para assumir a seleção brasileira.

“Foi hoje (time com a cara de Tite) e vai levar um bom tempo. É uma herança de muita qualidade e vou aproveitar tudo que eu puder. O Tite trabalhou aqui durante um bom tempo. Ele é um grande treinador e consolidou muitas coisas. Por isso a equipe vai ter essa constância e no que eu puder usar, eu vou”, disse Cristóvão.

Apesar da derrota no Mineirão e ter se distanciado seis pontos do líder Palmeiras, Cristóvão vê o Corinthians em evolução. “Como a equipe tem equilíbrio muito grande, conseguimos jogar, principalmente pelos lados e isso nos ajuda bastante. Vejo pelos últimos jogos que a equipe está caminhando e estamos andando bem”, projetou o treinador.

O comandante corintiano, assim como os jogadores fizeram logo após a partida, também eximiu o zagueiro Pedro Henrique de culpa pela derrota para o Atlético-MG. “Tirando a falha, que acontece, o Pedro Henrique fez uma grande partida. Vi que no domingo foi bem também e pela idade, ele tem uma forma madura de jogar. Ele terá um grande futuro no clube e é normal ter falhas. Vamos dar respaldo”, avisou.