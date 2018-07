Cristóvão elogia atuação dos reforços do Fluminense em vitória

O Fluminense estreou com vitória no Campeonato Carioca. Se não foi brilhante, derrotou o Friburguense por 2 a 1, em Volta Redonda, e mostrou alguns dos novos reforços à torcida. Entre os contratados para 2015, estiveram em campo Renato, Victor Oliveira, Giovanni, Vinícius, Marlone e Lucas Gomes. A atuação destes jogadores agradou o técnico Cristóvão Borges, principalmente Vinícius, autor do primeiro gol.

"Eles têm trabalhado bem. Os que tiveram uma oportunidade, tiveram uma boa participação. Entrar na equipe com muitos jogadores novos é difícil, e mesmo os que já estavam antes tiveram dificuldades. Mas acho que eles aproveitaram bem a chance", declarou.

O próprio treinador, no entanto, sabe que o Fluminense pode render mais. Para isso, pediu paciência à torcida e explicou que o time precisa de mais tempo para aprimorar a parte física. "É natural que os jogadores sintam, foi o primeiro jogo. Por isso acontecem muitos erros de passe, o que dificulta tudo. Sentimos um pouco, o campo estava difícil. Nosso normal é ter posse de bola, controle do jogo. Mas isso vai melhorar a cada jogo."

Cristóvão ainda criticou o gramado do estádio Raulino de Oliveira, que, segundo ele, também prejudicou a atuação dos dois times. "Atrapalhou as duas equipes e o espetáculo. Isso é uma coisa lógica. Foi muito diferente do que seria no Maracanã, seria um jogo com muito mais qualidade técnica", disse.