Cristóvão elogia equilíbrio emocional do Vasco

RIO - Para o técnico interino Cristóvão Borges, o fator emocional foi decisivo para levar o Vasco à vitória sobre o Avaí, por 2 a 0, neste sábado, em São Januário, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe, jogando com o apoio de seu torcedor, não conseguiu abriu o placar no primeiro tempo, mas manteve a serenidade para vencer com autoridade na segunda etapa.

"Dentre alguns méritos, equilíbrio emocional. O jogo era um jogo tenso, era um jogo que não podíamos errar, jogo que sabíamos que ia ser complicado de jogar. O Avaí ia jogar fechado e sabíamos disso. Precisávamos ter paciência porque a torcida joga junto com a gente e ia exigir gol. Criamos muito no primeiro tempo, a bola não entrou e o equilíbrio foi decisivo", comentou Borges, que substitui Ricardo Gomes, ainda se recuperando de um AVC.

Conforme era previsto pelo treinador, o Vasco abriu o placar no segundo tempo, com um golaço de Felipe, de trivela. O jogador lembra que o resultado, além de colocar o time carioca na ponta do Brasileirão, joga pressão sobre o Corinthians, que entra em campo neste domingo precisando pelo menos empatar com o Atlético-MG, no Pacaembu, para reassumir a liderança.

"Com a nossa vitória, a equipe do Corinthians pode entrar um pouco afobada, mesmo eles tendo um time muito forte em sua casa. O importante foi nós termos feito nosso papel e torcer para que eles tropecem e a gente acabe ficando com a liderança", comentou Felipe.

O veterano de 34 deverá novamente estar em campo na quarta-feira, contra a Universidad de Chile, nas semifinais da Copa Sul-Americana. Cristóvão já avisou que quer usar força máxima em São Januário. O único possível desfalque é Eder Luis, que deixou o gramado no sábado sentindo uma pancada no pé esquerdo, a mesma lesão sentida no clássico contra o Botafogo. Exames na segunda-feira vão apontar se ele vai poder jogar quarta.