Cristóvão elogia postura do grupo do Flu nos treinos

"Está sendo muito bom este período aqui em Macaé. Senti os jogadores bastante animados, com saudade de voltar a treinar. Está todo mundo se dedicando muito e os treinos estão sendo bem produtivos", destacou o treinador.

Cristóvão explicou com estudo a decisão de fazer o trabalho com bola desde o início das atividades, o que geralmente não é comum. Ele contou que, antes da parada, pesquisou os métodos europeus, especificamente os utilizados pelo português José Mourinho, do Chelsea, e pelo espanhol Pep Guardiola, do Bayern de Munique.

"Procurei me informar sobre como estão sendo feitos os treinamentos onde atualmente estão saindo as melhores coisas do futebol. Fui observar para adaptar à realidade daqui do Brasil. Assim tenho conseguido tratar minha equipe. Estamos ganhando qualidade técnica e física também", explicou Cristóvão.

Ele elogiou o elenco e se comprometeu a manter a característica ofensiva demonstrada antes da paralisação para o Mundial. "Aqui temos um grupo de alta qualidade técnica. Precisa ter boa organização e ser competitivo para ser ofensivo. Estou muito feliz porque aqui eu consigo colocar minha equipe para jogar da forma como eu pretendo. Lógico que, por estratégia, em um jogo ou outro, é preciso mudar", afirmou.

Pelo Brasileirão, o Fluminense volta a campo no dia 16 de julho, diante do Criciúma, fora de casa. O time das Laranjeiras está na vice-liderança do campeonato, com 16 pontos, três atrás do líder do Cruzeiro.