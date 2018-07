Cristóvão esboça time do Fluminense e testa Lucas Gomes

O técnico Cristóvão Borges começou a esboçar uma escalação do Fluminense para o primeiro compromisso do time em 2015, a Flórida Cup, torneio amistoso em que o time estreia nesta quinta-feira diante do Bayer Leverkusen nos Estados Unidos. E o treinador indicou que o meia Lucas Gomes, contratado junto ao Icasa, poderá ser titular.

Em um trabalho de campo reduzido, Cristóvão escalou o time titular com nove jogadores. A formação teve: Klever; Renato, Henrique, Guilherme Mattis e Guilherme Santos; Edson, Jean, Wagner e Lucas Gomes. Essa formação deve ser completada por Fred e Conca, que não participaram da atividade, trabalhando finalizações com o goleiro Diego Cavalieri, também considerado titular do Fluminense.

Além de Fred e Conca, esse trabalho de finalizações, que foi realizado após atividades físicas, também contou com Michael, Vinicius, Fernando e Robert. Enquanto isso, Cristóvão comandou o trabalho em campo reduzido. E os reservas foram escalados com: Igor Julião, Victor Oliveira, João Filipe e Giovanni; Luiz Fernando, Rafinha, Olivera e Marlone; Walter e Pablo Dyego.

No decorrer da atividade, que foi realizada no Dewey Boster Sports Complex, em Deltona, Cristóvão realizou duas mudanças no time titular: Renato e Guilherme Santos foram substituídos por Igor Julião e Giovanni, respectivamente.