Cristóvão esconde time do Fluminense para clássico deste domingo

O Fluminense encerrou a preparação para o clássico com o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro em clima descontraído, mas sem uma definição sobre qual será o time titular para o jogo. O meia Wagner e o lateral-esquerdo Carlinhos estão à disposição do técnico Cristóvão Borges, mas ele evitou confirmar se eles serão titulares.

"Não existe esse negócio de titular absoluto aqui, até pela forma de atuar da nossa equipe. Os que estão melhores são os que vão para o jogo", disse Cristóvão, que na manhã deste sábado comandou partidas de futevôlei e também um recreativo nas Laranjeiras, na véspera do clássico.

A atividade contou com um grande número de torcedores, o que foi destacado pelo treinador do Fluminense. "Isso é uma grande força para nós, a torcida sempre esteve junto, mesmo nos momentos difíceis e complicados. Os jogadores sempre ficam muito motivados quando a torcida vem nos treinos e apoia. Nossa torcida vai estar lá no Maracanã, vai ajudar e com essa união a gente fica ainda mais forte", afirmou.

Cristóvão também reconheceu que o Fluminense precisa dar uma resposta após a derrota por 3 a 1 para o Vitória, até para não se afastar do grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

"É um clássico que representa muita coisa. Uma vitória em um jogo desse vale muito. Vamos tentar nos redimir em questão de atuação, de confiança. Podemos conquistar muita confiança e retomar ao caminho das vitórias. O Brasileiro é complicado. Os adversários estão todos próximos. Uma vitória faz você ganhar uma ou duas posições. Estamos perto do G-4 e confiamos na nossa equipe", disse.