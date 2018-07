Cristóvão Borges espera que Flamengo oscile menos

A vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, quarta-feira, na Arena Pernambuco, classificou o Flamengo às oitavas de final da Copa do Brasil e confirmou uma rotina de "gangorra" da equipe, que não consegue emplacar uma sequência de triunfos. Por isso, o técnico Cristóvão Borges destacou a importância do resultado obtido e espera que ele dê confiança para o time iniciar uma recuperação duradoura no Campeonato Brasileiro.

"Tem que dar resultado e não estávamos conseguindo vitórias seguidas. Estamos construindo a equipe dentro do Brasileiro e isso é difícil. Buscamos a regularidade de vitórias, isso vai melhorar para tudo, fazendo com que a equipe seja mais regular e sólida para o restante do campeonato", disse.

O triunfo sobre o Náutico veio na sequência de uma dolorosa derrota por 3 a 0 para o Corinthians, no Maracanã, no último fim de semana. Cristóvão reconheceu que a sua equipe merecia ser criticada, mas garantiu que ainda é possível sonhar alto para o restante da temporada. "Merecia porque o Flamengo não era para estar na posição que está. No Campeonato Brasileiro não começamos bem, a vontade de tirar a diferença é grande. E essa ansiedade tem atrapalhado. Estamos tentando tirar isso. A gente precisava tirar o resultado e desta forma estamos conseguindo. Queremos regularidade. Essa equipe dará bons frutos", afirmou.

O caminho da vitória sobre o Náutico foi aberto pelo jovem lateral-esquerdo Jorge, de 19 anos, autor do primeiro gol do duelo na Arena Pernambuco, no começo do segundo tempo. E a personalidade do jogador, que pela primeira vez marcou pelos profissionais, foi elogiada por Cristóvão. "Convivo com ele e, lógico, a gente passa a observar o comportamento, as atitudes. Na conversa que tivemos, ele, mesmo muito jovem, tem um entendimento tático do jogo muito bom. Não foi surpresa nenhuma, mostrou personalidade", comentou.

O próximo compromisso do Flamengo será pelo Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai encarar o Grêmio, em Porto Alegre, pela 14ª rodada.