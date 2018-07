Cristóvão exalta evolução do Fluminense após quarta vitória

Após ver o Fluminense seguir com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca ao conquistar a sua quarta vitória em quatro jogos, o técnico Cristóvão Borges exaltou a evolução gradativa que vem sendo apresentada pela equipe, que nesta quinta-feira derrotou o Boavista por 3 a 0, em Saquarema, e assim se garantiu na liderança isolada da competição, com 12 pontos.

O treinador destacou que o time melhorou em relação ao jogo diante do Bangu, derrotado por 2 a 1, no último domingo, no Maracanã, na rodada anterior do torneio estadual.

"Hoje, a constância do jogo foi maior. Já havia falado com a equipe e eles vêm evoluindo. Fizemos um bom segundo tempo, mesmo com as dificuldades. Tivemos o controle do jogo e conseguimos manter uma boa posse de bola", elogiou o treinador.

"Hoje eu gostei dessa parte competitiva da minha equipe. Principalmente no primeiro tempo, onde não demos chance alguma. Nesse aspecto, gostei muito. Marcamos o contra-ataque o tempo inteiro e tiramos a proposta de jogo deles, que era essa", completou o comandante, que agora só voltará a dirigir um treino do Fluminense no domingo, devido ao fato de que o Campeonato Carioca não contará com rodada neste final de semana do carnaval - o time volta a jogar na quarta-feira, contra o Volta Redonda, fora de casa.