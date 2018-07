Cristóvão exalta Fred e polivalente do Fluminense após vitória

O técnico Cristóvão Borges elogiou a atuação do atacante Fred, autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras, sábado, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou a recuperação do atacante, que melhorou o seu rendimento após fracassar com a seleção brasileira na Copa do Mundo.

"Fred vem reencontrado a boa forma. Antes da Copa estava bem, fazendo gols, e agora precisava melhorar. Mas voltou a marcar. É isso que queremos, é isso que ele sabe fazer. A equipe ajuda, pois é criativa, e isso só tende a melhorar", afirmou o treinador.

Satisfeito com o rendimento do time, Cristóvão aproveitou para elogiar o rendimento de outros jogadores, que atuaram fora da posição de origem, como o meia Chiquinho, que foi improvisado na lateral esquerda, diante dos desfalques do Fluminense.

"Diante das dificuldades, temos a felicidade de contar com jogadores que atuam em mais de uma posição. Valencia poderia ser zagueiro. Ele sempre treinou bem, assim como o Rafinha. Chiquinho é a mesma coisa. É assim que vamos fazendo. Cícero é versátil. Vamos achando as soluções com qualidade e versatilidade", afirmou.

A vitória deste sábado encerrou a série de três empates do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time conseguiu vencer porque se impôs com marcação no campo de ataque e rápida troca de passes, além de ter sido mais eficiente no setor ofensivo do que em confrontos anteriores.

"Nós temos uma maneira de jogar. Treinamos a posse de bola, a movimentação. O grande desejo era fazer isso e ter competitividade. O time tem qualidade. Com isso, levaríamos vantagem. Fazemos a diferença com a qualidade. Fiquei feliz, mas também frustrado, pois não dá para fazer isso sempre, em todos os jogos", disse. "A movimentação é uma das nossas principais características. Nos últimos jogos, faltava a conclusão. Contra o Palmeiras, a bola entrou, fizemos os gols", completou.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 35 pontos, na quarta colocação no Campeonato Brasileiro - o time pode ser ultrapassado por Internacional e Grêmio. A equipe volta a entrar em campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Vitória, no Barradão, pela 22ª rodada.