Cristóvão exalta superação do Vasco em jogo com chuva Para vencer o Duque de Caxias por 3 a 1, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Vasco precisou vencer o adversário e a forte chuva que caia em Macaé. Por isso, o técnico Cristóvão Borges exaltou seus jogadores, que souberam superar os obstáculos do campo encharcado.