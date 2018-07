Cássio e Vilson treinam e devem reforçar o Corinthians

No último treinamento antes de estrear em um jogo como técnico do Corinthians, Cristóvão Borges decidiu fechar a atividade e não deu pistas do time que vai levar a campo para encarar o Atlético-MG, quarta-feira, às 21h45, no Mineirão. Mas a tendência é que a equipe conte com o goleiro Cássio e o zagueiro Vilson, recuperados de problemas médicos.

Cássio teve um mal-estar na partida contra o Botafogo e precisou ser substituído durante a partida. Entretanto, treinou normalmente nesta terça-feira e vai para o jogo. Já Vilson, recuperado de um edema na coxa direita que o deixou fora da equipe por quatro jogos, também parece recuperado e não fará com que a zaga seja formada por dois garotos. Balbuena está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então a zaga seria formada por Pedro Henrique, de 21 anos, e Léo Santos, de 17 anos. Giovanni Augusto, cortado minutos antes do jogo com o Botafogo, está recuperado de dores musculares.

Quando a imprensa teve acesso ao CT, foi possível ver em um dos campos os possíveis titulares, casos de Fagner, Uendel, Pedro Henrique, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Romero. Rodriguinho e Guilherme não estavam no gramado, mas também devem atuar.

“O Cristóvão não está procurando mexer muito no time, porque a gente teve pouco tempo para treinar, mas ele está trabalhando, tem sua filosofia e procuramos entender o mais rápido possível para começar essa caminhada”, disse o volante Bruno Henrique.

Após dois treinamentos, Cristóvão já começa a demonstrar sua personalidade para os jogadores. “Ele sempre teve boas referências no vestiário, que agrega ao grupo e que manterá o bem estar no Corinthians. Só ouvimos coisas boas dele, que tem uma boa filosofia de jogo também. Me parece ser um cara próximo, centrado e bacana”, completou Bruno Henrique.

Caso o novo comandante corintiano não apresente nenhuma surpresa, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Vilson, Pedro Henrique e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Guilherme e Marquinhos Gabriel; Romero.

Confira abaixo a lista de 22 relacionados:

Goleiros: Cássio e Caíque França

Laterais: Uendel, Guilherme Arana, Fagner e Léo Príncipe

Zagueiros: Léo Santos, Vilson e Pedro Henrique

Volantes: Willians, Maycon, Bruno Henrique e Camacho

Meias: Marlone, Guilherme, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho

Atacantes: Ángel Romero, Luciano, Rildo e Lucca