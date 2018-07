Cristóvão fecha treino e esconde formação do Fla para duelo contra o Corinthians

Quando a atividade foi aberta à imprensa, os jogadores estavam divididos entre treino de cruzamentos de um lado do campo, e faltas e cobranças de pênalti do outro. A tendência é que o Flamengo entre em campo para enfrentar o Corinthians com César; Ayrton, Wallace, Marcelo e Jorge; Jonas, Cáceres e Canteros; Gabriel, Marcelo Cirino e Everton. O meia Alan Patrick também pode aparecer entre os titulares. O Flamengo ocupa a 13ª posição do Brasileirão, com 13 pontos.

Após o trabalho deste sábado, o lateral-direito Ayrton apareceu para a coletiva. O atleta mostra confiança na preparação do grupo e no apoio da torcida para ir em busca de mais uma vitória, depois do resultado positivo por 2 a 1 ante o Internacional, pela 12ª rodada do Brasileirão.

"Brasileirão é muito difícil, complicado. Por isso é importante fazer valer nosso mando de campo. Nossa torcida empurra o tempo todo, então temos que fazer nosso trabalho dentro de campo para reverter nossa situação na tabela", afirmou o lateral.