Cristóvão fecha treino e não revela time que levará para clássico com Fluminense O Flamengo atravessa um momento conturbado no Brasileirão, já que ocupa a 17ª posição na competição com apenas 1 ponto marcado, na zona do rebaixamento. Para reverter esta situação, o técnico Cristóvão Borges comandou, na manhã deste sábado, um treino fechado sem a presença dos jornalistas por 1 hora e 20 minutos. Quando a entrada da imprensa foi autorizada, alguns jogadores treinavam cobranças de falta, outros conversavam sentados no gramado ou batiam bola de brincadeira no campo principal.