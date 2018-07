Cristóvão indica time do Flu com Lucas Gomes ao lado de Fred

Com caras novas e jogadores experientes, o técnico do Fluminense, Cristóvão Borges, indicou no treino desta sexta-feira a equipe que deve ir a campo contra o Friburguense na estreia do Campeonato Carioca, neste domingo, em Volta Redonda.

Fred chegou ao campo das Laranjeiras com sorriso de ponta a ponta após ter renovado seu vínculo com o clube. A permanência certamente proporciona grande alívio à comissão técnica, que temia perder seu principal nome para a temporada.

Cristóvão Borges conduziu uma intensa atividade de ataque contra defesa. A equipe titular foi formada por: Diego Cavalieri; Renato, Henrique, Victor Oliveira e Giovanni; Edson, Jean, Wagner e Vinícius; Lucas Gomes e Fred.

Na linha de frente, o destaque foi a presença de Lucas Gomes ao lado do capitão Fred. Após ficar no banco para Walter nos primeiros amistosos da temporada, Lucas acabou ganhando espaço nos treinamentos.