Cristovão vê erros atrás como cruciais para derrota do Flamengo

O técnico Cristóvão Borges lamentou as falhas no setor defensivo na derrota do Flamengo para o Palmeiras neste domingo, fora de casa, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro chegou a virar a partida para 2 a 1, mas não soube segurar a pressão adversária.

"Viramos o jogo e faltou melhor controle, passamos a errar muitos passes e não tivemos consistência na marcação. Não só a defesa, o time inteiro. Aí sofremos os outros gols", comentou. "Temos treinado pra corrigir, estudamos em vídeo o que falhamos. Fomos para o campo, trabalhamos. Mas no jogo temos deixado a desejar. A equipe não está conseguindo defender bem", emendou.

O treinador, no entanto, justificou que sua equipe ainda está em formação e a tendência é que evolua no segundo turno do Brasileirão. "As equipes que têm uma formação há mais tempo tem atuação melhor. Um processo requer tempo. Mas temos melhorado, a equipe tem evoluído. Mas junto com a evolução, precisamos de resultado."

Apesar de pedir paciência, o Flamengo precisará reagir e mostrar resultado já no meio da semana, quando terá pela frente o clássico contra o Vasco, quarta-feira, às 22 horas, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. "Para colocar todos juntos, precisaríamos estar em outro estágio. Nossa busca é o equilíbrio defensivo e ofensivo. O futuro será esse, mas hoje ainda temos que buscar o equilíbrio e as vitórias", finalizou.