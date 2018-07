Cristóvão lamenta derrota do Flamengo, mas exalta estreantes O técnico Cristóvão Borges não escondeu a chateação com a derrota do Flamengo. Depois de duas vitórias seguidas, o time voltou a tropeçar no último sábado, dessa vez diante do Atlético-MG em casa, por 2 a 0, e retornou à zona de rebaixamento com somente sete pontos em oito partidas disputadas até o momento.