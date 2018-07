Cristóvão lamenta excesso de empates do Fluminense Após o Fluminense não sair do 0 a 0 com o Grêmio na noite de quarta-feira, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cristóvão Borges avaliou que o excesso de empates tem afastado o time do G4 da competição. "Nosso desejo é chegar na Libertadores. Para isso, temos de fazer bons resultados. Estamos empatando muito. E isso nos deixa para trás", disse.