Cristóvão lamenta 'péssimo resultado' para o Fluminense

O técnico Cristóvão Borges reconheceu que a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Coritiba, sábado, 8, no Couto Pereira, foi péssima para as pretensões do time, que luta no Campeonato Brasileiro por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Ele lembrou que o time deixou o G4 e admitiu temer o risco de ser ultrapassado por outros times neste domingo, no complemento da 33ª rodada.

"O resultado foi péssimo. Na disputa pela vaga, tem vários times. Quem não ganha, pode acabar sobrando. Foi nosso caso. Sabíamos que o jogo seria assim, brigado. Eles jogaram no nosso erro. O começo foi difícil. Mas não tem nada decidido, vamos continuar buscando a vaga", disse.

Cristóvão também avaliou que o Fluminense teve problemas defensivos no primeiro tempo, quando sofreu o único gol da partida. "Não encaixamos a marcação. Nas trocas equilibramos, mas não foi o suficiente. Terminamos o primeiro tempo bem. Jogamos no segundo. Tivemos chances, mas não marcamos e foi assim que acabamos perdendo", afirmou.

Com 54 pontos, o Fluminense está em quinto lugar no Brasileirão e pode ser ultrapassado neste domingo por Grêmio e Corinthians. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, pela 34ª rodada, quando vai enfrentar o Botafogo em clássico no Maracanã.