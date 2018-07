Cristóvão barra Cirino e treina Flamengo com Eduardo da Silva

A vitória sem empolgar diante da Chapecoense e a 17.ª colocação no Campeonato Brasileiro deverão fazer o técnico Cristóvão Borges mudar o Flamengo para a partida do próximo sábado, com o Coritiba, no Couto Pereira. O atacante Marcelo Cirino, em má fase, deve ir para o banco.

No treino desta quarta-feira, Cristóvão armou o ataque com Everton, Gabriel e Eduardo da Silva. Everton não esteve em campo na última rodada por estar suspenso, enquanto Eduardo da Silva vai reconquistando seu espaço no time titular após ficar longo período afastado por motivo de lesão. Se confirmar a formação com esses três jogadores, Everton e Gabriel jogarão abertos, enquanto o croata fará a função de centroavante.

Outra "mudança" é na lateral-direita, mas essa parece ter vindo para ficar. Testado na função diante da Chapecoense, Luiz Antônio deve seguir atuando pelo setor, com Pará deslocado para a ala esquerda.

"Ele (Cristóvão) conversou comigo e falei que jogo onde precisar", afirmou Luiz Antônio. "Ele já tinha me visto algumas vezes por ali e me deu total confiança. Aproveitei a oportunidade e pude ajudar o time."