Cristóvão relaciona 23, mas não dá pistas sobre escalação do Corinthians

O técnico Cristóvão Borges anunciou neste sábado a lista de 23 atletas do Corinthians relacionados para o clássico contra o São Paulo no próximo domingo, às 16h, no Itaquerão, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo, o treinador poderá contar com a volta do meio-campista Elias, que fraturou a costela e ficou longe dos campos por um mês, do atacante André, que esteve fora da equipe pelo mesmo período após fazer uma cirurgia de hérnia inguinal direita, e do goleiro reserva Matheus Vidotto, que volta a ser chamado para uma partida dois meses após sofrer uma operação de discectomia lombar.

Cristóvão comandou um treino fechado neste domingos e tentou despistar sobre a escalação do time para o clássico. Danilo deve entrar como titular, enquanto André fica no banco de reservas.

No meio de campo, Giovanni Augusto foi poupado em alguns treinos durante a semana, por conta do desgaste físico, e deu lugar a Guilherme. No entanto, a troca não deve ser mantida para o jogo.

O Corinthians ganhou todos os quatro jogos que fez contra o São Paulo no Itaquerão e quer impor ao rival a quinta derrota, que o levaria a ter um revés a mais que o próprio time alvinegro na história da arena.

Uma vitória no clássico também pode significar a liderança do Brasileirão ao time do Parque São Jorge. Com 28 pontos, o Corinthians está a um ponto do líder Palmeiras, que enfrenta o Internacional no Beira-Rio.

Confira os 23 relacionados pelo Corinthians para enfrentar o São Paulo:

Goleiros: Matheus Vidotto, Cássio e Walter.

Laterais: Uendel, Guilherme Arana, Fagner e Leo Príncipe.

Zagueiros: Yago, Balbuena e Leo Santos.

Volantes: Willians, Elias e Bruno Henrique.

Meias: Marlone, Guilherme, Giovanni Augusto, Danilo, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel.

Atacantes: André, Romero, Luciano e Rildo.