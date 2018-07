Cristóvão repete time e monta Fluminense para estreia nos EUA

Contratado junto ao Icasa, o atacante Lucas Gomes deverá mesmo ser o companheiro de ataque de Fred, pelo menos no início da temporada. Nesta quarta-feira, o técnico Cristóvão Borges repetiu os titulares do treino de terça-feira e confirmou a equipe do Fluminense que, na quinta-feira, estreia na Florida Cup contra o Bayer Leverkusen, no complexo da Disney, nos Estados Unidos.

Em um treino de cerca de 40 minutos, em campo reduzido, a equipe titular contou com Diego Cavalieri; Renato, Guilherme Mattis, Henrique e Guilherme Santos; Edson, Jean, Wagner e Conca; Lucas Gomes e Fred. Marlone e Walter ficaram no time reserva. No treino de terça, o time montado por Cristóvão tinha oito jogadores. Fred, Conca e Cavalieri se juntaram a eles na manhã desta quarta.

Assim, serão dois reforços entre os titulares: Guilherme Santos, que veio do Bahia, e Lucas Gomes. Renato também fará sua estreia pelo clube - contratado em agosto, só ficou no banco no Brasileirão.