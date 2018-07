Cristóvão saca Romero e confirma Marlone e Cristian como titulares para sábado

O técnico Cristóvão Borges fez mudanças na equipe do Corinthians para escalar a Ponte Preta, neste sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador decidiu sacar o paraguaio Romero e deu uma oportunidade para Marlone entre os titulares. Outra mudança é a entrada de Cristian na vaga de Bruno Henrique, negociado com o Palermo, da Itália.

O Corinthians teve um rápido treino na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, onde Cristóvão priorizou o trabalho de bola parada no ataque e na defesa. Ele dividiu a equipe em grupos e o time titular, que depois foi confirmado pelo treinador, foi escalado com Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Cristian, Elias, Marlone, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Guilherme.

"Quando fazemos mudanças, a ideia e o desejo é de que melhore o time e as coisas aconteçam. Gostei do nosso último jogo e isso que espero ver em campo. O Marlone entra no primeiro jogo, mas o Cristian já jogou dessa maneira, é um atleta experiente e conhece o grupo. Estou com grande esperança de a gente evoluir", disse o treinador.

Em relação a Romero, que na segunda-feira se apresenta à seleção paraguaia, o treinador evitou entrar em detalhes, mas deixou claro que foi apenas por questões técnicas. "Quando eu vou trocar falo para eles e digo a razão da troca. Tem evidências que todo mundo está vendo. Ele é um jogador importante para a gente e é a primeira vez em que ficará fora do time, mas as oportunidades aparecem, desde que saiba aproveitar e ter continuidade", explicou.

No reforço, o volante Jean foi apresentado nesta sexta-feira, mas ainda não tem condições de atuar, pois aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Já atacante Gustavo, outro reforço recém-contratado, viajou para Santa Catarina, onde resolverá pendências com o Criciúma, seu ex-clube, e a tendência é a de que ele seja apresentado na segunda ou terça-feira da semana que vem.

O Corinthians inicia a rodada na terceira colocação do Brasileirão, com 37 pontos, e pode empatar com o líder Palmeiras em caso de vitória neste sábado. Já a Ponte Preta aparece em sétimo lugar, com 31. Cristóvão relacionou 23 jogadores para a partida contra a Ponte Preta. Confira a lista completa:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto.

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Uendel e Guilherme Arana.

Zagueiros: Yago, Balbuena, Pedro Henrique e Vilson.

Volantes: Cristian, Camacho e Elias.

Meias: Rodriguinho, Danilo, Giovanni Augusto, Guilherme, Marlone e Marquinhos Gabriel.

Atacantes: Romero, Lucca e Bruno Paulo.