Cristóvão tem problema no meio do Flu com suspensão de Edson

Vindo de duas derrotas seguidas, o Fluminense terá problemas para a próxima rodada do Campeonato Carioca. O volante Edson recebeu o terceiro cartão amarelo durante o jogo com o Vasco, no domingo, e está suspenso. Para complicar ainda mais, o substituto imediato de Edson, o volante Rafinha, foi expulso no clássico, e também não vai poder atuar.

Por outro lado, o time pode contar com o retorno do meia Wagner, que se recuperou de uma contusão. Ele chegou a treinar durante a semana passada mas foi poupado do clássico. O Fluminense é o quinto colocado da competição, com doze pontos conquistados.

Como só estreia pela Copa do Brasil nas oitavas de final, o Fluminense terá algumas semanas inteiras de folga no primeiro semestre. A equipe tricolor só volta a jogar no domingo, contra o Resende, em Volta Redonda.